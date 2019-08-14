اتهامات جنسية بحق مدير دار أوبرا لوس انجليس

قالت دار أوبرا لوس انجليس يوم الثلاثاء إنها ستحقق في اتهامات بسوء السلوك الجنسي ضد مغني الأوبرا الإسبانى بلاسيدو دومينجو، فيما ألغت مؤسستان حفلات مقررة للمغني الشهير.



وكانت دار أوبرا لوس انجليس، التي يشغل بلاسيدو دومينجو، منصب مديرها العام، ترد على اتهامات من 8 مغنيات وراقصة وأخريات في عالم الموسيقى الكلاسيكية، في تقرير أوردته وكالة أسوشيتد برس.



وقال دومينجو، في بيان، إن الاتهامات غير دقيقة.



وذكرت الوكالة أنها أجرت مقابلات مع أكثر من 30 شخصية موسيقية ومدربي صوت وعاملين في دار الأوبرا، قالوا إنهم شهدوا ما وصفه التقرير، بأنه سلوك "جنسي غير لائق" ،على مدار 3 عقود، في عدة مدن.



وأوضحت دار أوبرا لوس انجليس، في بيان: "ستتواصل الدار مع مستشارين من الخارج للتحقيق في المزاعم المقلقة بشأن بلاسيدو دومينجو".



وألغت دار أوبرا سان فرانسيسكو وأوركسترا فيلادلفيا حفلات مقررة لـ بلاسيدو دومينجو في سبتمبر وأكتوبر.