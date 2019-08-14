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خلفان: أنا على علم بمكان زعيم ميليشيا الحوثي في اليمن

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:59 ص
ضاحي خلفان
ضاحي خلفان
شريف سيد
أكد قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، على علاقاته ومصدره العميقة في الداخل اليمني، مشيرا إلى إمكانية تحديده مكان زعيم ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي في أي وقت يرغب فيه.

وكتب خلفان في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "انا خارج الامارات..المصدر سيسجل لي لعنات الإيرانيين على عبد الملك الحوثي وستسمعونها".

وأضاف: "شفتم عارفين الحوثيين انني اضرب في الصميم خرسوا...مصادري حتى في صنعاء....لو اريد تحديد مكان عبد الملك في اي وقت لحددته".

وكشف خلفان عن حالة من الغضب داخل الشارع الإيراني من التدخل في الشأن اليمني قائلا: "الشعب الايراني يردد اللعنة على الحوثي، ويقول ما دخلنا باليمن".

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