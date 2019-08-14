محمد صلاح في السلخانة بالكويت.. فيديو

أثار أحد الشباب بالكويت الجدل بسبب الشبه الكبير بينه وبين الفرعون المصري محمد صلاح بعد أن قام عدد من أصدقائه بالتقاط الصور له أثناء تواجده في السلخانة والتحدث معه وكأنه محمد صلاح.



وتداول رواد التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقاطع فيديو في الكويت لشاب يشبه نجم الكرة المصري المحترف محمد صلاح داخل السلخانة.



وظهر شبيه محمد صلاح في الفيديوهات المتداولة، وأثناء تقطيع اللحم داخل السلخانة، واستغل عدد من الحاضرين الشبه بينه وبين النجم المصري وسؤاله عن ليفربول وخططه القادمة.



وأثار ذلك المقطع ضجة هائلة عبر السوشيال ميديا وجدلا واسعا بسبب الشبه الكبير بينهما.























