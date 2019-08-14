حملات اليوم الواحد.. تحرير 200 محضر تمويني ورفع الإشغالات في أسيوط

قال اللوء جمال نور الدين محافظ أسيوط ان حملات اليوم الواحد مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظ وخاصة خلال ايام عيد الاضحى المبارك، حيث تم تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة ورفع كافة الإشغالات واكوام القمامة من الشوارع والميادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد على جميع رؤساء المراكز والاحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية بكافة أنحاء المحافظة وشن حملات رقابية يومية لرصد المخالفات وضبط الاسواق ومنع التلاعب بالاسعار والتأكد من سلامة اللحوم والمواد الغذائية المعروضة بالاسواق والمحال التجارية .



وأشار المحافظ الى ان حملات اليوم الواحد استهدفت محال بيع اللحوم بمركز الغنايم والبدارى وساحل سليم وتم تحرير العديد من المحاضر للحوم مذبوحة خارج المجزر وضبط لحوم مجهولة المصدر ومواد غذائية منتهية الصلاحية خلال حملة برئاسة جاد الله مشرف رئيس المركز كما تمكنت حملات ازالة الاشغالات بحى غرب برئاسة محمد البشير رئيس الحى ومسئولى الادارة الهندسية والاشغالات بالحى من ازالة حائط مائل للسقوط ومتهالك بين منزلين بمنطقة غرب مدينة اسيوط ، كما تم ازالة الحائط حفاظا على ارواح المواطنين وسلامة المنازل المجاورة.



وفى مركز البدارى قام محمد حسن رئيس مركز البدارى بحملة مكبرة استهدفت اصلاح ميل فى طريق فرعى بقرية النواميس ووضع تربة زلطية لاصلاح الميل وتمهيد الطريق فضلا عن رفع كافة اكوام القمامة من الشوارع والميادين باستخدام معدات الحملات الميكانيكية .