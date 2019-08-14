فى أحدث ظهور لها .. منة شلبى تخطف الأنظار

نشرت خبيرة الازياء المصرية مى جلال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة للفنانة "منة شلبى" فى احدث ظهور لها من فيلم خيال مآتة.وظهرت منة شلبى بالصورة مرتدية فستان كلاسيكى من اللون الاسود و مرصع بالذهبى و اعتمدت على تسريحة شعر مميزة و مكياج هادئ.و تفاعل عدد كبير من متابعى مى جلال مع الصورة معلقين :تحفةرقيقةقمرجميل الفستانيذكر ان فيلم خيال مآتة من بطولة النجم أحمد حلمي، منة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.