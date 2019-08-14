ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى أحدث ظهور لها .. منة شلبى تخطف الأنظار

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 12:46 م
منة شلبى
منة شلبى
شروق حمدى
نشرت خبيرة الازياء المصرية مى جلال عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة للفنانة "منة شلبى" فى احدث ظهور لها من فيلم خيال مآتة.

وظهرت منة شلبى بالصورة مرتدية فستان كلاسيكى من اللون الاسود و مرصع بالذهبى و اعتمدت على تسريحة شعر مميزة و مكياج هادئ.

و تفاعل عدد كبير من متابعى مى جلال مع الصورة معلقين :

تحفة
رقيقة
قمر
جميل الفستان

يذكر ان فيلم خيال مآتة من بطولة النجم أحمد حلمي، منة شلبي وانتصار وبيومي فؤاد وخالد الصاوي ولطفي لبيب، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدو عظيم.. عمرو عرفة يهنئ أحمد حلمي بعد برومو فيلم خيال مآتة

البوستر الرسمي لفيلم خيال مآته لـ أحمد حلمي ومنة شلبي ..صور

خيال مآته.. منة شلبى برفقة احمد حلمى فى أحدث جلسة تصوير

قبل خيال المآتة .. أعمال فنية جمعت أحمد حلمى ومنه شلبى.. تعرف عليها

أحمد حلمي عن طرح خيال مآتة: الواحد ركبه بتخبط في بعض كل ما العيد يقرب

هيكسر الدنيا .. شريف رمزي يهنئ أحمد حلمي بفيلمه الجديد خيال مآتة

ترشيحاتنا

فيديو جراف| هيفاء وهبي وموقف محرج أمام الجمهور

الكشف عن هوية المقاتلة التي هددت طائرة وزير الدفاع الروسي.. فيديو

لهذا السبب.. نبيل الحلفاوى يدخل فى جدل مع مشجعى نادى الزمالك

انتبه.. الإفتاء تحدد آخر موعد لذبح الأضحية

سجل أعلى نقطة عالميا أمس.. شعبة الذهب تكشف سبب ارتفاع الأسعار.. فيديو

بعد ملايين أفلام العيد.. تعرف على تكلفة إنتاج فيلم سينما في مصر زمان؟ | نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكيم يحيي حفلا بالساحل الشمالى.. صور

ببطن مكشوفة وشال متطاير.. نيللى كريم تبرز أنوثتها

بـ فستان أسود مفتوح على الساق.. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أميرات في العيد.. شاهد