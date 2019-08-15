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فيديوجراف | مبادرة دراجة لكل مواطن

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:01 م
صدى البلد
منار شعبان
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق مبادرة رياضية قومية تحت شعار "دراجة لكل مواطن".

استهدفت الوزارة تغيير ثقافة الانتقال اليومي للمواطنين وتحسين لياقتهم البدنية والصحية وتشجيعهم على استخدام وسائل التنقل النشط بدلاً من الاعتماد على وسائل التنقل الآلي المستهلكة للوقود والملوثة للبيئة.

ومن المقرّر أن يعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن المبادرة في سبتمبر المقبل، كما سيتم الإعلان عن المبادرة بجميع الهيئات والمؤسسات بمحافظات الجمهورية على عدة مراحل، على أن تكون البداية بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

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