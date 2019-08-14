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رئيس الأرجنتين يعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:11 م
الرئيس الأرجنتيني
الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري
رويترز
قالت وسائل إعلام محلية إن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري سيعلن عن إجراءات اقتصادية جديدة اليوم الأربعاء قبل فتح الأسواق بعد اضطرابات اقتصادية استمرت على مدى يومين بفعل نتائج انتخابات تمهيدية تقدم فيها مرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز.

ووجه الفوز الساحق الذي حققه فرنانديز في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد ضربة قوية لاحتمالات إعادة انتخاب ماكري.

وتسببت نتائج الانتخابات في اضطراب السوق بفعل مخاوف من عودة الأرجنتين إلى اتباع سياسات تتدخل في الاقتصاد.

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