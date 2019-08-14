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رياضة

مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 02:15 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
ملك موسى
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أنه تم اختيار المدير الفني الجديد للفريق، بعد المفاضلة بين مدربين اثنين فقط وفقا للسير الذاتية لهما.

وشدد على أنه لن يتم الإعلان عن اسمه إلا بعد وصوله إلى مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أنه لن يعلن عن اسمه رغم الاستقرار عليه وعلى الجهاز المعاون له خوفا من ان يتحدث معه احد من المغرضين لتطفيشه.

وأوضح أن الجميع يهاجم نجليه أمير وأحمد رغم حبهما الشديد للنادي الأبيض ، وسفرهما للتفاوض مع أكثر من مدير فني في الفترة الأخيرة.

ويعقد رئيس النادي الأبيض، مؤتمرا صحفيا في مقر النادي بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفة الفار أعضاء المجلس للحديث عن ملفات الكرة بالنادي والمدير الفني الجديد الذي سيتولى المسؤولية في الفترة المقبلة.
مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر
مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر
مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر
مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر
مرتضى منصور: اختارنا المدير الفنى للزمالك.. ولن أعلن عن اسمه إلا بعد وصوله لمصر

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