منتخب مصر لناشئي كرة اليد يسحق سلوفينيا 30-23 ويتأهل لدور الـ 8 فى كأس العالم.. فيديو

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد لدور الـ8 ضمن منافسات كأس العالم المقامة حاليا فى مقدونيا علي حساب سلوفينيا بنتيجة 30-23 لينتظر الفائز من إيسلندا واليابان فى دور الـ8 .



و يلعب الفائز من منتخبي فرنسا والنرويج في دور الـ 16 الفائز من البرتغال ومقدونيا و المتأهل الي دور ربع النهائي يواجه منتخب مصر .



ونجح منتخب مصر في الفوز على السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته الثلاثاء قبل أن يخسر من فرنسا 24 /28 الأربعاء وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات الخميس قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا أول أمس السبت 47 /20.