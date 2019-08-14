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تعليم

نظام الدراسة بالانتساب في كليات جامعة الأزهر

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:00 م
صدى البلد
محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر عن نظام الانتساب في الدراسة بالكليات المطبق بها هذا النظام منوهة ان الدراسة تسير فيه بنظام الفصلين الدراسيين وتطبق عليهم اللوائح المعمول بها في المناهج والامتحانات.

وأوضحت الجامعة ان الطلاب الذين يدرسون بنظام الانتساب لا تطبق عليهم قاعدة الغياب والحضور، كما تطبق عليهم كل الأنشطة الخدمية مثل طلاب الانتظام في مقابل الرسوم المقررة لها فيما عدا الإقامة بالمدينة الجامعية.

وعند قبول الطالب في الكلية المعمول بها هذا النظام يسدد الرسوم المقررة عليه وله الحق في التحويل للانتظام بشرط النجاح بتقدير عام جيد على الاقل.

كما يجوز تحويل الطالب من الانتساب الي الانتظام قبل الالتحاق بالكلية وعند ترشيحه اليها في التنسيق بشرط أن يكون مجموعه يسمح بالتحويل الي الانتظام ويتساوي الطالب المنتسب مع المنتظم في الاستفادة بفرص البقاء خلال السنوات الدراسية.

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