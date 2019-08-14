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حوادث

عروس الجنة.. مصرع فتاة عقب أيام من زفافها سقطت من شرفة المنزل في الشرقية

الأربعاء 14/أغسطس/2019 - 08:26 م
العروسة
العروسة
محمد الطحاوي
لقيت فتاة عشرينية مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنزل الزوجية بإحدى القرى التابعة لمركز ههيا، بمحافظة الشرقية وتبين ان الفتاة عروس متزوجة منذ ما يقرب من 20 يوما وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت "إيمان.م.ش" سقطت من شرفة الطابق الخامس لمنزلها، أثناء قيامها بنشر الملابس على حبال الشرفة، فاختل توازنها وسقطت لتفارق الحياة وسط حالة من الحزن الذي خيم علي جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمركزي ههيا وكفر صقر مؤكدين ان العروس كانت تتمتع بسمعة وسيرة طيبة.

فيما أكد عدد من رواد مواقع التواصل الأجتماعي انه أثناء قيام "إيمان" بنشر الغسيل تعرضت لدوخة مفاجئة، وتسكن بالطابق الخامس، وسقطت منه، وتم تشييع الجثمان اليوم بمسقط رأسها فى مركز كفر صقر.

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