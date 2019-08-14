لامبارد يعلن تشكيل تشيلسي لمواجهة ليفربول في السوبر الاوروبي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، في مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي ستقام على ملعب أرضية "فودافون أرينا" باسطنبول.
وجاء تشكيل تشيلسي كالاتي:
حراسة المرمى: كيبا .
خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- أندرياس كريستينسن- كورت زوما- إميرسون بالميري.
خط الوسط: جورجينهو- نجولو كانتي – كوفاسيتش.
خط الهجوم: بيدرو رودريجيز- اوليفيه جيرود – كريستيان بوليسيتش.
وجاء تشكيل تشيلسي كالاتي:
حراسة المرمى: كيبا .
خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا- أندرياس كريستينسن- كورت زوما- إميرسون بالميري.
خط الوسط: جورجينهو- نجولو كانتي – كوفاسيتش.
خط الهجوم: بيدرو رودريجيز- اوليفيه جيرود – كريستيان بوليسيتش.