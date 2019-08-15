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محافظات

محافظ شمال سيناء: الأولوية للمشروعات الإنتاجية للشباب في سيناء

الخميس 15/أغسطس/2019 - 04:37 ص
مشروع دواجن
مشروع دواجن
احمد صالح
صرح محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بأن الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في الأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب.

وأكد محافظ شمال سيناء أن الهدف من ذلك توفير مزيدٍ من فرص العمل وتحقيق أعلى قيمة مضافة إلى المنتج، وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن المحافظة تسعى لمساعدة المواطنين كذلك في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية ، إلى جانب التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.

وأكد محافظ شمال سيناء أن عدد المشروعات التي تم تمويلها "عن طريق المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك" بلغ ١٦٤ مشروعا بتمويل قدره ٦ ملايين و٨٢٨ ألف جنيه، ضمن مشروع «مشروعك" والتي وفرت ٢٨٨ فرصة عمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية، ضمن مشروع "مشروعك"، الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات للعمل علي زيادة دخل الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها.

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