محافظ شمال سيناء: الأولوية للمشروعات الإنتاجية للشباب في سيناء

صرح محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، بأن الأولوية في التمويل للمشروعات العاملة في الأنشطة الإنتاجية والصناعية، والتركيز على أهمية تلك المشروعات وعوائدها المتعددة في العديد من الجوانب.





وأكد محافظ شمال سيناء أن الهدف من ذلك توفير مزيدٍ من فرص العمل وتحقيق أعلى قيمة مضافة إلى المنتج، وتلبية احتياجات السوق من هذه المنتجات، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة من جهاز تنمية المشروعات والبنوك.





وأضاف محافظ شمال سيناء أن المحافظة تسعى لمساعدة المواطنين كذلك في عمل دراسات جدوى متكاملة لنوعية المشروعات الانتاجية والصناعية ، إلى جانب التعاون في مجال التسويق والترويج لمنتجات تلك المشروعات.



