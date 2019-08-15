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رياضة

عقب تتويج ليفربول بالسوبر.. جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:56 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
ياسمين تيسير
وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الزمالك والمنتخب الأول، رسالة لـ محمد صلاح نجم المنتخب وفريق ليفربول؛ عقب فوز فريقه الإنجليزي بالسوبر الأوروبي مساء أمس.

ونشر محمود عبد الرحيم جنش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة كاريكاتير لـ محمد صلاح مرتديا تاجا. 

وكتب محمود عبد الرحيم جنش على الصورة تعليق "صلاح فخر العرب".

حقق فريق ليفربول لقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح عقب انتهاء المباراة والوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فودافون أرينا" فى العاصمة التركية إسطنبول.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 48 من زمن المباراة ليلجأ الفريقين الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019.

وأضاف ماني الهدف الثاني للريدز فى الدقيقة 95 ، قبل أن يدرك التعادل من جورجينيو فى الدقيقة 101.
عقب تتويج ليفربول بالسوبر.. جنش يوجه رسالة لـ محمد صلاح

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