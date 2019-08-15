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فن

شاهد.. مقطع مسرب لـ احمد عز يضرب زوجته

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:57 ص
احمد عز
احمد عز
أحمد إبراهيم
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مقطعًا مسربًا من فيلم "ولاد رزق 2" الذي يعرض حاليًا بدور العرض. 

ويجمع المقطع بين احمد عز ونسرين أمين التى تجسد فى الفيلم دور زوجته التى ترغب فى الطلاق منه بعد قصة حب شهدها الجزء الأول من العمل، ويظهر المشهد مدى توتر العلاقة بينهما حتى وصل الأمر إلى أن صفع أحمد عز زوجته "نسرين امين" على وجهها. 

يذكر أن فيلم "ولاد رزق 2.. عودة اسود الارض" يشارك فى بطولته كل من أحمد الفيشاوي وأحمد داود ومحمد ممدوح وعمرو يوسف وكريم قاسم واياد نصار وباسم سمرة وتأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار أكشن حول عودة ولاد رزق الى السرقة من جديد ويتعرضون لعمليات إجرامية أكثر جرأة مما فعلوه فى الجزء الأول.

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