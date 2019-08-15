مقتل مزارع وإصابة ربة منزل بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

استقبل مستشفى طهطا العام بسوهاج، جثة مزارع إثر إصابته بطلق ناري في البطن، وربة منزل مصابة بطلق ناري، وتبين إطلاق شخصين من أبناء عمومتهما الرصاص عليهما لخلافات الجيرة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا يفيد بمصرع "حمام. ا. ا"، ٥٠ عامًا، مزارع، إثر إصابته بطلق ناري بالبطن، وإصابة "هدى. م. س"، ٣١ عامًا، ربة منزل زوجة شقيق الأول بطلق ناري أعلي الفخذ الأيسر فتحتي دخول وخروج، يقيمان بدائرة مركز طهطا.





وبسؤال المصابة و"محمود. ا. ا" ٣٢ عاما عامل شقيق المتوفى اتهما نجلي عمومتهما كلًا من "عبد الله. ع. ا" ٥٥ عاما مزارع،" كمال. ع. ا" ٦٤ عاما مزارع بإطلاق أعيرة من سلاح ناري كان بحوزتهما بسبب خلافات عائلية.





وتم القبض علي المتهمين وبحوزة الثاني" بندقية آلية" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.