موعد وصول ألكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد

أعلن المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، موعد وصول الصربي الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد الذي سيتولى المسئولية خلفًا لخالد جلال، الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام الأهلي في ختام مباريات الدورى نهائة يوليو الماضي.



وقال مرتضى منصور إن الصربي الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد سيصل الى القاهرة غدا الجمعة لتوقيع عقود توليه المسئولية الفنية عقب نهاية لقاء الزمالك وديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



كان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة قد سافر الى أوروبا والتقى العديد من المدربين المرشحين لتدريب الزمالك لإختيار أحدهم لخلافة خالد جلال.



ومن المنتظر أن يتولى ستانوفيتش مسئولية تدريب الزمالك بشكل رسمى عقب توقيع العقود فى مكتب مرتضى منصور الجمعة المقبلة.