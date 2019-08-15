ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد وصول ألكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:04 ص
صدى البلد
منتصر الرفاعي
أعلن المستشار مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، موعد وصول الصربي الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد الذي سيتولى المسئولية خلفًا لخالد جلال، الذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام الأهلي في ختام مباريات الدورى نهائة يوليو الماضي.

وقال مرتضى منصور إن الصربي الكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك الجديد سيصل الى القاهرة غدا الجمعة لتوقيع عقود توليه المسئولية الفنية عقب نهاية لقاء الزمالك وديكاداها الصومالي في ذهاب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة قد سافر الى أوروبا والتقى العديد من المدربين المرشحين لتدريب الزمالك لإختيار أحدهم لخلافة خالد جلال.

ومن المنتظر أن يتولى ستانوفيتش مسئولية تدريب الزمالك بشكل رسمى عقب توقيع العقود فى مكتب مرتضى منصور الجمعة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الداهية الأرجنتينى.. لماذا يبتعد رامون دياز عن تدريب الزمالك

5 أجانب مرشحون لتدريب الزمالك والحسم قبل مباراة ديكاداها.. تعرف عليهم

درب مكابي الإسرائيلي .. امير مرتضى يقترح تولي الصربي ستانوفيتش تدريب الزمالك

الزمالك يفاضل بين ثنائي صربي لقيادة الفريق في الموسم الجديد

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 13-8-2019.. من هو المدرب القادم.. والجونة يستفز الأبيض بـ معلول

اخبار الزمالك يوم الأربعاء 14-8-2019: جماهير النادي تتوافد الى شراء تذاكر مباراة ديكاداها

ترشيحاتنا

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 15 -8- 2019

شاهد.. مقطع مسرب لـ احمد عز يضرب زوجته

اخبار الفن.. رعب كاظم الساهر.. ودفاع مدحت العدل الناري عن احمد حلمى.. وفستان مفتوح لـ نادية الجندى

سيرين عبد النور تثير الجدل بالرقص في ملهى ليلي وتقبيلها لـ نورة العميري.. فيديو

مخدرات وفلوس مزورة.. ضبط عصابة متعددة الجنسيات في 6 أكتوبر

بعد فوز ليفربول.. تعرف على تعليق لامبارد على خسارة أول بطولة له مع تشيلسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة وجذابة... 15 صورة تكشف أناقة فساتين جينيفر لورانس فى عيد ميلادها

بعد سرقة أحمد حلمى لـ بروش أم كلثوم.. هذه أشهر القلادات الخاصة بـ كوكب الشرق.. صور

بـ جمبسوت تايجر.. دومينيك حورانى بإطلالة مثيرة على انستجرام