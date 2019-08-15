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فن

محمود العسيلى يحتضن خطيبته فى أحدث ظهور لهما بـ باريس.. شاهد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:38 ص
محمود العسيلى و خطيبته
محمود العسيلى و خطيبته
شروق حمدى
نشر المطرب محمود العسيلي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له ظهر فيها وهو يحتضن خطيبته أثناء تواجدهما في أحد المطاعم بباريس.

وتفاعل متابعو محمود العسيلى مع الصورة معلقين:

نجم مصر والشرق الأوسط
ربنا يسعدكوا
قمرات
أحلى عسيلى فى الدنيا

يذكر أن آخر أغاني محمود العسيلي هي أغنية "أنتي وأنا" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.

جدير بالذكر أن محمود العسيلي أعلن مؤخرا عن خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم.

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