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للكسب غير المشروع.. ضبط 7 تجار استولوا على 5ر3 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 03:40 م
دقيق بلدى مدعم
دقيق بلدى مدعم
جمالات الدمنهورى
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمخابز والتصدي لتجار الكسب غير المشروع و مهربي السلع المدعمة  بمركزى "أبو المطامير وكوم حمادة"، وذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف الحملات التموينية بالأسواق لضبط الأسعار والتصدى لتجار السوق السوداء. 

وأسفرت الحملات التموينية فى مجال الرقابة على المخابز البلدية المدعمة عن ضبط أصحاب 7 مخابز لاستيلائهم على 70 شيكارة دقيق بلدى مدعم بمركزى أبو المطامير وكوم حمادة.

وتمكنت الحملة عند المرور علي المخابز البلدية بناحية نتما ومحلة أحمد والنجيلة والزعفران وكفر زيادة وبندر كوم حمادة، من ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفهم في حصص من الدقيق بالبندر متصرفا في 36 شيكارة دقيق ومخبز بنتما متصرفًا في 15 شكارة دقيق ومخبز بمحلة أحمد متصرف في عدد 9 شكائر دقيق بلدي - عدد 4 شكائر دقيق بلدي مجمعة - تحرير 4  مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد 2 عدم التزام بمواعيد العمل.

كما تمكنت الحملة من تحرير 7 محاضر بالمرور علي المخابز بمركز ومدينة أبو المطامير عبارة عن (5 نقص وزن - 1 تصرف في 5 شكائر وزن 50ك - 1 غير مطابق للمواصفات).

وفي مركز ومدينة كوم حمادة تم ضبط (11 علبة جبنة بيضاء الطارق - 5 علبة طحينة منتهية الصلاحية - 16 عبوة عسل نحل مجهولة المصدر - 3 مخالفات عدم إعلان عن أسعار أنشطة تجارية مختلفة ) وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرتها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها. 

وشدد المحافظ علي إستمرار تلك الحملات المفاجئة ومتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع للمواطنين والعمل على مواجهة جشع التجار والتصدي بكل حزم لتهريب السلع وحماية المستهلكين من الغش التجاري.
للكسب غير المشروع.. ضبط 7 تجار استولوا على 5ر3 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة
للكسب غير المشروع.. ضبط 7 تجار استولوا على 5ر3 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة
للكسب غير المشروع.. ضبط 7 تجار استولوا على 5ر3 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة
للكسب غير المشروع.. ضبط 7 تجار استولوا على 5ر3 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة
للكسب غير المشروع.. ضبط 7 تجار استولوا على 5ر3 طن دقيق بلدي مدعم بالبحيرة

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