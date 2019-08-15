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فن

حل النزاع مع محسن جابر بشأن حفل محمد رمضان المقبل

الخميس 15/أغسطس/2019 - 05:36 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد نبيـل
انتهت منذ قليل، الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية من بحث الشكوى المقدمة من شركة ستارز (محمد محسن جابر) ضد الفنان محمد رمضان بحضور طرفي الشكوى ومحاولة التوصل لحل الخلاف بين الطرفين.

وأكد عبد الغني شوشة وكيل الفنان محمد رمضان ان الاجتماع انتهى إلى حل الخلاف القائم بين الطرفين، وانه تم التوصل إلى حل للعديد من النقاط في بنود التعاقد في ملحق للعقد يتم توثيقه في الشئون القانونية للنقابة يوم الاثنين المقبل مؤكدا أن تنظيم الحفل المقبل، لشركة محمد محسن جابر.

جدير بالذكر أن شركة ستارز تقدمت بشكوى لنقابة المهن الموسيقية طالب فيها بمنع محمد رمضان من إحياء أي حفل غنائي نظرا لوجود عقد بين الطرفين ينص على تنظيم محسن جابر لأي حفل يحييه رمضان.

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