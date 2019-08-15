البوسني وحيد خليلوزيتش مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب .. رسميا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش لقيادة أسود أطلس خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عقب الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2019 لتدريب المنتخب السعودي.



وقدم مسؤولو الاتحاد المغربي وفي مقدمتهم فوزي لقجع المدرب الجديد لوسائل الإعلام.



المدرب صاحب الـ67 عامًا أشرف على تدريب المنتخب الجزائري في الفترة من 2011 وحتى عام 2014 كما أنه يملك خبرة في القارة الإفريقية عندما أشرف على تدريب منتخب ساحل العاج في الفترة من 2008 وحتى 2010.