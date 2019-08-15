ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البوسني وحيد خليلوزيتش مديرًا فنيًا لمنتخب المغرب .. رسميا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 06:50 م
وحيد خليلوزيتش
وحيد خليلوزيتش
محمد رشاد
أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم عن التعاقد مع المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش لقيادة أسود أطلس خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد عقب الخروج من كأس الأمم الأفريقية 2019 لتدريب المنتخب السعودي.

وقدم مسؤولو الاتحاد المغربي وفي مقدمتهم فوزي لقجع المدرب الجديد لوسائل الإعلام.

المدرب صاحب الـ67 عامًا أشرف على تدريب المنتخب الجزائري في الفترة من 2011 وحتى عام 2014 كما أنه يملك خبرة في القارة الإفريقية عندما أشرف على تدريب منتخب ساحل العاج في الفترة من 2008 وحتى 2010.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لحسم مصير هيرفي رينارد مع المغرب.. اجتماع طارئ في القاهرة

ضحية جديدة لـ أمم أفريقيا.. هيرفي رينارد يرحل عن تدريب منتخب المغرب

الاتحاد المغربي يكشف حقيقة رحيل رينارد عن أسود الأطلس

تخمينات.. هذا المدرب يقترب من تولى تدريب منتخب تونس

على خطى مصر..مدرب وطنى يقود المغرب بتصفيات أفريقيا ومونديال 2022

الزمالك يكشف حقيقة اقتراب خليلوزيتش من تدريب الفريق

ترشيحاتنا

بالتزامن مع طرح ألبومه الجديد.. هيثم شاكر يكشف عن تعافيه من السرطان

بعد انتقادات الجمهور.. إيمى سمير غانم بـ اطلالة خضراء

إسأل أمين الفتوى.. هل الزواج بدون ولي أمر حرام ؟..فيديو

محمد صلاح: نادي الزمالك أحد أسباب رحيلي عن اف سي مصر

ملابس غير ملائمة.. إيمي سمير تتعرض للانتقاد في أحدث جلسة تصوير

كيف ينتقل الايدز .. 4 طرق عليك تجنبها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الشاطئ.. نسرين أمين تخطف قلوب متابعيها بعد فيلم ولاد رزق 2 .. شاهد

بـ بدي مفتوح ورموش صناعية.. ياسمين رئيس بـ تسريحة افريقية.. صور

بـ هاف ستومك.. ميرهان حسين بإطلالة مثيرة على شيزلونج