اخبار النادي الاهلى اليوم الخميس 15-8-2019.. تعليق مارتن لاسارتي على الفوز بالدوري

نشر موقع "صدى البلد" اليوم ، الخميس ، 15 - 8 - 2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بالنادي الأهلي والتي من أبرزها : لا يوجد مستحيل.. تعليق مؤثر من مارتن لاسارتي على فوز الأهلي بالدوري وغياب الجماهيرخصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتدريب على الكرات العرضية خلال مران الفريق اليوم، الخميس.انتظم علي معلول ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم، الخميس، بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس.شرح مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الأمور الفنية والتعليمات الخاصة للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم.عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على حالة المصابين في الفريق.حسمت إدارة الأهلي موقفها النهائي من مؤمن زكريا بعدم قيده في القائمة المحلية للموسم الجديد مع منحه الحرية الكافية في استكمال برنامجه العلاجي داخل النادي من عدمه أو الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسم.عقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل بدء مران اليوم الخميس بإستاد مختار التتش.يخوض الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي مرانه الأخير غدًا باستاد مختار التتش قبل أن يختار المدير الفني مارتن لاسارتي قائمة من 20 لاعبًا بهم للسفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت في دور الـ١٦ لكأس مصر.عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، محاضرة مع لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها بعد غد السبت باستاد الجيش المصري ببرج العرب في دور ال١٦لمسابقة كاس مصر.يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي اليوم باستاد مختار التتشأكد مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق الكرة الاول بالنادي الأهلي، أن الأهلي أثبت أنه لا يوجد مستحيل في كرة القدم، وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز ببطولة الدوري المصري لهذا الموسم.