تعليمات خاصة من لاسارتي لـ لاعبي الأهلي

شرح مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الأمور الفنية والتعليمات الخاصة للاعبي الفريق قبل انطلاق مران اليوم.



وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين عن بعض الجمل الخططية والفنية التي ينوي تنفيذها في المباريات المقبلة.



ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ لكأس مصر.



