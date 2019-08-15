قبل مباراة بيراميدز.. تدريب لاعبي الأهلي على استغلال الكرات العرضية

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للتدريب على الكرات العرضية خلال مران الفريق اليوم، الخميس.



وقام لاسارتي بتدريب بعض لاعبي الفريق على الكرات العرضية وحثهم علي ضرورة استغلال هذه الكرات من أجل تسجيل الأهداف.



ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ ١٦ لكأس مصر.