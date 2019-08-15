علي معلول ورامي ربيعة ينتظمان في مران الأهلي

انتظم علي معلول ورامي ربيعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم، الخميس، بعدما اكتفى الثنائي بخوض تدريبات تأهيلية في مران الأمس.



وشارك “معلول وربيعة” في المران الذي انطلق، مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة.



ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في دور الـ١٦ لكأس مصر.



