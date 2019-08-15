تركي ال الشيخ عن اكتشاف المواهب: 12 ألف صوت قدموا في المسابقة



وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار بالديوان الملكى السعودى، عن إطلاق مسابقة كبري الخميس المقبل، لاكتشاف أصوات شابة جديدة في كل أنحاء الوطن العربي.

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن تزايد عدد المشاركين في المسابقة التي أعلن عنها مؤخرا من أجل اكتشاف المواهب على مستوى الوطن العربي.ونشر تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا : "مش متصور كمية الإقبال.. أكثر من 12 ألف صوت فرزنا منهم 300 ولسة".