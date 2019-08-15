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فن

سعد المجرد بين عائلته في المغرب لأول مرة منذ اتهامه بالاغتصاب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:23 م
سعد لمجرد وعائلته
سعد لمجرد وعائلته
نبيل العدوى
تداولت خلال الساعات الماضية صورة للنجم سعد المجرد بين عائلته في المغرب لأول مرة منذ اتهامه بإغتصاب فتاة عشرينية في إحدى ضواحي الجنوب الفرنسي.

وقد تم إلقاء القبض على سعد لمجرد عقب اتهامه رسميًا بالاعتداء على الفتاة جسديًّا وجنسيًّا، وتم توجيه تهمة الاغتصاب إليه من قبل الادعاء الفرنسي، قبل أن يودع وبالسجن ويمنع من السفر على ذمة التحقيقات.

وتصدر كل من محمد رمضان وسعد لمجرد مؤشر البحث جوجل بعد إطلاق الفيديو كليب الذي يشهد أول تعاون بينهما من خلال أغنية "غنساى"، وهو من إخراج حسام الحسيني.

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

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