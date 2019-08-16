نهى عابدين تنضم لمسلسل "شبر مية" مع أحمد السعدني

انضمت الفنانة نهى عابدين لأبطال مسلسل "شبر مية" أمام الفنان أحمد السعدني ومن إخراج طارق رفعت.



مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ثراء جبيل، وتم تصوير يوم واحد من العمل الشهر الماضي واستأنف صناعة التصوير الأسبوع قبل الماضى بعد الانتهاء من التعاقد مع بطل العمل أحمد السعدني.



وتشارك نهى عابدين فى بطولة الجزء الثانى من فيلم "الكنز" للمخرج شريف عرفة والمعروض حاليًا فى دور العرض السينمائية للمنافسة فى موسم عيد الأضحى الجارى، حيث تظهر بشخصية جديدة فى الجزء الثانى وهى راقصة غجرية، كما تصور هذه الأيام مسلسل "روحين فى زكيبة" مع حمدى الميرغنى وأوس أوس وإخراج محمد مصطفى.