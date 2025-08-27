لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

تشارك النجمة التونسية لطيفة مساء الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري في نهائي المسابقة العالمية لاختيار أفضل الأصوات عبر منصة TikTok Live، حيث تمثل لجنة التحكيم عن منطقة الشرق الأوسط.

وتُبث فعاليات المسابقة مباشرة من الساحل الشمالي في مصر، وذلك على مدى ساعتين من الثامنة وحتى العاشرة مساءً، حيث يشهد الجمهور المنافسات الختامية بين المشاركين من مختلف الدول.

ويأتي اختيار لطيفة لتمثيل لجنة التحكيم تتويجًا لمسيرتها الفنية المميزة، ونجاحاتها المستمرة التي كان آخرها ألبومها الجديد "قلبي ارتاح".

الألبوم الذي يضم 14 أغنية متنوعة، حقق منذ طرحه انتشارًا واسعًا وتصدرت أغنياته التريند على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على X وتيك توك، كما تخطت مشاهداته على قناة لطيفة الرسمية في "يوتيوب" حاجز 20 مليون مشاهدة حتى الآن.

ويُعد ظهور لطيفة في هذه الفعالية الرقمية العالمية فرصة جديدة للتواصل مع جمهورها من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ حضورها كأحد أبرز الأصوات العربية المؤثرة في المشهد الفني المعاصر.