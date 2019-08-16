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"العربية الحدث": ميليشيات الحوثي تقصف مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والرشاشات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت قناة " العربية الحدث" الإخبارية بأن مديريتي حيس والتحيتا جنوب الحديدة غربي اليمن، شهدتا، قصفا واستهدافا مكثفا من قبل الميليشيات الحوثية تزامنا مع تصعيد مدفعي وصاروخي في مدينة الحديدة وجنوبها.

وذكرت القناة، اليوم الخميس، أن الميليشيات قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة، ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10، الواقع التي تتمركز فيها القوات المشتركة شرق مديرية حيس.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن مسلحي ميليشيات الحوثي أطلقوا النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف العنيف، واستخدمت الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة.

كما عاودت الميليشيات الحوثية، استهدافها لمواقع القوات المشتركة المرابطة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

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