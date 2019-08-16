ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-18-2019.. فيديو

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:46 ص
الطقس
الطقس
البهى عمرو
استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية "الأولي"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 16-8- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 26 38
شبين الكوم 26 38
طنطا 25 37
دمنهور 24 34
الإسكندرية 24 32
بلطيم 22 31
مطروح 22 31
السلوم 22 34
سيوة 24 39
بورسعيد 25 31
دمياط 25 31
الزقازيق 24 41
الإسماعيلية 25 38
السويس 26 37
العريش 26 33
رفح 26 33
رأس سدر 28 39
نخل 22 39
نويبع 29 34
طابا 29 34
كاترين 18 32
الطور 26 39
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 29 39
مرسى علم 29 39
الفيوم 25 39
بني سويف 25 39
المنيا 25 40
أسيوط 24 40
سوهاج 24 41
قنا 24 42
الأقصر 27 42
أسوان 27 43
أبو سمبل 27 41
الوادي الجديد 25 45
شلاتين 27 39
أبو رماد 27 38
حلايب 27 34
رأس حدربة 27 34

موضوعات متعلقة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات.. فيديو

العظمى بالقاهرة 37.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات.. فيديو

اعرف طقس منطقتك .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

القاهرة تسجل 38.. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

اعرف طقس منطقتك .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

القاهرة تسجل 37 درجة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم 18-7-2019.. فيديو

ترشيحاتنا

أمر يفعله الزوج يجلب الفقر كالمغناطيس.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

روسية تفضل تناول الطباشير.. والأسمنت ثقيل على معدتها.. فيديو

فيديو جراف| راجعين للشغل تاني.. 5 نصائح للتأقلم مع روتين العمل

نفاد تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين الجديدة

5 خطوات لاستعادة بطاقتك التموينية قبل الحذف أول سبتمبر

القصة الكاملة لأزمة رشيدة طليب وإلهان عمر مع ترامب وإسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق تحول عز الدين ذو الفقار من يوزباشى فى الجيش لـ مخرج سينمائي.. وأسرار زواجه سرا من فاتن حمامة وعلاقاته ببطلات أفلامه وكواليس مزاملته جمال عبد الناصر

بجامب سوت كاجوال.. بوسي بإطلالة جديدة بعد العيد

مش هتصدق.. سعر صادم لفستان ياسمين عبد العزيز في حلقة منى الشاذلي