قافلة دعوية داخلية بسفاجا لتعزيز كفاءة الأئمة وترسيخ الخطاب الوسطي

ابراهيم جادالله

شهدت إدارة أوقاف سفاجا، انطلاق برنامج دعوي داخلي يستهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأئمة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لتطوير منظومة العمل الدعوي وتعزيز دور المساجد في خدمة المجتمع.

وجاء تنظيم القافلة تحت إشراف مديرية أوقاف البحر الأحمر، وبرعاية الشيخ عبد المهيمن السيد، مدير المديرية، وبمشاركة قيادات إدارة أوقاف سفاجا، حيث عُقدت مجموعة من الفعاليات المتخصصة التي ركزت على رفع كفاءة الأئمة علميًا ودعويًا، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد مقرأة قرآنية متخصصة للأئمة، استهدفت تصحيح التلاوة وضبط أحكام التجويد، بما يسهم في تحسين الأداء القرآني داخل المساجد، ويعزز من جودة الرسالة الدينية المقدمة للمصلين. كما تم تنظيم لقاء موسع ناقش سبل الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل الدعوي، وآليات تفعيل دور الإمام في نشر قيم الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفهم الصحيح للدين.

وأكد المشاركون خلال اللقاء على أهمية تطوير الخطاب الديني ليكون أكثر وعيًا بقضايا المجتمع، وقادرًا على مخاطبة مختلف الفئات بلغة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مع التأكيد على أن الإمام يمثل ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الأخلاقية.

وتأتي هذه القافلة في سياق تنفيذ توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة تقديم دعم علمي وإداري متواصل للأئمة، والعمل على صقل مهاراتهم الدعوية والفكرية، بما يضمن تقديم خطاب ديني رشيد يسهم في بناء الإنسان المصري، ويعزز من دور المؤسسات الدينية في خدمة الوطن والمجتمع.

وتعكس هذه الخطوة حرص وزارة الأوقاف على المتابعة الميدانية المستمرة، وتأكيدها أن تطوير أداء الأئمة يمثل حجر الزاوية في نجاح المنظومة الدعوية وتحقيق رسالتها السامية.

