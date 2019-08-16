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فن

بـ صور كارتونية .. حميد الشاعري يروج لـ شد الفيشة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
سمر سعد
لجأ الفنان حميد الشاعرى لطريقة دعائية جديدة للترويج لاغنيته الجديدة "شد الفيشة"، وقام بنشر صور كارتونية له برفقة هانى عادل والذى يشاركه فى تقديم الأغنية.

الأغنية من كلمات "تامر حسين" وألحان "محمد يحيي"وتصنيفها للكبار فقط".

يذكر ان حميد الشاعرى عاد وتعاون مع عمرو دياب فى البومه الجديد " انا غير " وقام بتوزيع كل أغانى الألبوم .

وحميد الشاعري، مغني وموسيقار ليبي مصري. ولد لأب ليبي وأم مصرية ويحمل الجنسيتين المصرية والليبية، حيث نشأ في أسرة تشمل خمسةَ عشرَ أخًا وأخت، إضافةً إلى ثلاثِ زوجات للأب خلافًا لأمِه، توفيت أمه وهو لم يتجاوز الثالثة عشر من العمر. كان في أول مراحله هاويًا حيث اعتاد إقامة الحفلات بمدينة بنغازي ثم جاء لمصر وغير من شكل الموسيقى وقام باكتشاف عدد من المطربين .
بـ صور كارتونية .. حميد الشاعري يروج لـ شد الفيشة
بـ صور كارتونية .. حميد الشاعري يروج لـ شد الفيشة
بـ صور كارتونية .. حميد الشاعري يروج لـ شد الفيشة

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للكبار فقط.. حميد الشاعري وهاني عادل يقدمان أغنية شد الفيشة

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