الجيش السوري يستعيد السيطرة على قريتين جديدتين في إدلب

تمكنت قوات الجيش السوري، اليوم /الجمعة/، من استعادة السيطرة على بلدتي مدايا وتل الأرجحي من قبضة مسلحي تنظيم جبهة "النصرة" في ريف إدلب الجنوبي.



وقال قائد ميداني - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الجيش السوري يواصل تقدمه باتجاه مدينة خان شيخون الاستراتيجية، مشيرا إلى أن المساحة الكلية للأراضي المحررة بلغت حوالي سبعة كيلومترات مربعة هناك.



وأضاف أن الجيش السوري خاص معارك شرسة مع مقاتلي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية؛ ما أسفر عن تصفية العديد منهم فضلا عن الاستيلاء على كمية كبيرة من المعدات العسكرية لديهم.



وتمكنت القوات السورية، أمس، من انتزاع قرى كفر عين، وخربة مرشد، والمنطار وتل عاس بريف إدلب، من مسلحي "النصرة" بعد القضاء على آخر تجمعاتهم والمجموعات التي تتبع لهم هناك، وفقا لوسائل إعلام محلية.