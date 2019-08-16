افتكرتك مثالية.. هنادى مهنا تصدم والدها على الهواء.. فيديو







استضافت الإعلامية منى الشاذلى مساء أمس الموسيقار هانى مهنا وابنته الفنانة هنادى مهنا، في برنامجها "معكم منى الشاذلى".وسألت منى الشاذلى على الهواء، هنادى مهنا، هل هربت مرة من الدرس، فأشارت هنادى مهنا بنعم، بينما قال والدها هانى مهنا "لا".وصدمت هنادى مهنا والدها على الهواء وقبلته وقالت له مرة واحدة فقط، ليرد عليها قائلا "فكرتك مثالية".وخلال اللقاء كشف هاني مهنا وابنته هنادى مهنا، عن حكايات جديدة فى مسيرة "هنادي" منذ طفولتها وحتى احترافها التمثيل مؤخرا.وتحدثت هنادي مهنا عن ظهورها المميز فى دراما رمضان الماضي ومشاركتها فى أعمال كبيرة مثل "حكايتي"، و"زلزال".وقدمت هنادى مهنا مجموعة من الأغنيات بصوتها على ألحان والدها الموسيقار الكبير.