موعد مباراة الزمالك أمام ديكاداها والقناة الناقلة

يستضيف الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي، اليوم، الجمعة، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الدوري التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



وستقام المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر فضائية أون سبورت حصريا.



ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، في مباراة الذهاب، قبل خوض مباراة الإياب التي ستقام ايضا في مصر.



ومن المتوقع أن تظهر الصفقات الجديدة في تشكيل الزمالك في لقاء اليوم، على رأسهم محمد عواد القادم من الإسماعيلي، وأشرفي بن شرقي القادم من الهلال السعودي.