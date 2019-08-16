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أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مسجد بباكستان إلى 26 قتيلا ومصابا

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 02:54 م
انفجار مسجد بباكستان
انفجار مسجد بباكستان
أ ش أ
أعلنت الشرطة الباكستانية اليوم (الجمعة) ارتفاع حصيلة المصابين جراء الانفجار الذي وقع داخل أحد المساجد في منطقة "كجلاك" بمدينة "كويتا"، إلى 22 مصابا بالإضافة إلى أربعة قتلى على الأقل.

وقال قائد شرطة كويتا "عبد الرزاق شمية" - في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إنه تم تنفيذ الانفجار بواسطة عبوة ناسفة تم زرعها أسفل مقعد خشبي لإمام المسجد.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار.

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