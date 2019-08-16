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تونس: الأربعاء القادم النظر في استقالة وزير الدفاع ومتابعة الاستعدادات للانتخابات

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 04:25 م
سعيدة قراش
سعيدة قراش
أ ش أ
قالت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية التونسية سعيدة قراش، إنه سيتم النظر في إستقالة وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي من منصبه خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده يوم الأربعاء القادم.

وأوضحت قراش، في تصريحات إذاعية اليوم /الجمعة/ - أن الاجتماع سيخصص لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للإنتخابات الرئاسية والتشريعية وأنه سيعقد تحت إشراف رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر وبحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وكان وزير الدفاع الوطني أعلن يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري استقالته من منصبه تزامنا مع إيداعه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 15 سبتمبر القادم.

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