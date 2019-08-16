روسيا تدعو ترامب وكيم وزعماء أوروبيين للاحتفال بذكرى انتصار الحرب العالمية 2

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن موسكو وجهت دعوات لكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج - أون، ورئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون لحضور فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ75 لانتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، في مايو من العام المقبل.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية، اليوم الجمعة عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة الروسية قد أرسلت دعوات لزعماء العالم : "نعم، بالأمس أرسلنا دعوة لبوريس جونسون، وأرسلنا أخرى لكيم يونج - أون في وقت سابق".



وأشارت وكالة "سبوتنيك" إلى أن فرنسا أكدت اعتزام رئيسها إيمانويل ماكرون المشاركة في الاحتفالات، فيما وجهت دعوة بالفعل إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب للحضور.

