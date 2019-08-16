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أخبار العالم

مقتل شقيق زعيم طالبان الأفغانية في تفجير مسجد بـ باكستان

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 05:38 م
عناصر من حركة طالبان
عناصر من حركة طالبان
رحيم يسري
قال مصدران من حركة طالبان إن شقيق زعيم حركة طالبان الأفغانية هيبة الله أخونزاده كان بين 4 أشخاص على الأقل قتلوا في تفجير وقع يوم الجمعة في مسجد بجنوب غرب باكستان.

ويقع المسجد على بعد 25 كيلومترا من مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوخستان حيث ينشط متمردون انفصاليون ومتشددون إسلاميون، وفقا لشبكة "يورو نيوز".

وقال أحد المصدرين إن حفيظ أحمد الله هو الشقيق الأصغر لزعيم الحركة.

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