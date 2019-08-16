ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة بغزة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 06:04 م
صدى البلد
أ ش أ
أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، واثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس، وصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.. فيما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة

ترشيحاتنا

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين .. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة غدا السبت

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

من الأجمل؟.. نجمات تألقن بفساتين سهرة من دار الأزياء العالمية لابورجوازي

3 أوبشنز.. تعرف على فوائد الجيب الصغير في البنطلون الجينز.. فيديو

السعودية تهزم قطر 10-1 فى تشكيلة الأسبوع المثالية بدوري أبطال آسيا

صديقى العزيز.. أحمد سعد برفقة محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

أنا هخلص كل حاجة الليلة.. جيران المتهم بذبح ابنتيه بالحوامدية يكشفون لـ صدى البلد تفاصيل جديدة حول الواقعة.. صور

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل