إصابة 7 فلسطينيين بالرصاص في قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة بغزة

أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، واثنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية السلمية شرق قطاع غزة.



وأفاد شهود عيان بإصابة خمسة شبان بالرصاص الحي جراء مهاجمة قوات الاحتلال المشاركين في المسيرات السلمية التي جرت شرق منطقة ملكة، وشرق جباليا، وشرق البريج، وشرق خان يونس، وصفت حالتهم ما بين متوسطة إلى طفيفة.. فيما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، وجرى علاجهم ميدانيا.



وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرات الأسبوعية السلمية التي تنطلق كل يوم جمعة، على مقربة من الشريط الحدودي شرق قطاع غزة