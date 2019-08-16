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رياضة

الأهلي يتدرب على ضربات الجزاء في المران المسائي

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 07:26 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة لضربات الجزاء في مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الـ16 بمسابقة كأس مصر.

يدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائي حيث يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة اللاعبين التي تتوجه إلى برج العرب بالإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الغد.

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