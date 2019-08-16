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أخبار العالم

الكويت تدين بشدة انفجار مسجد كويتا بباكستان

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 08:55 م
انفجار مسجد كويتا
انفجار مسجد "كويتا" بباكستان
أ ش أ


أدانت الكويت واستنكرت بشدة، حادث الانفجار الذي وقع اليوم /الجمعة/ في مسجد بالقرب من مدينة كويتا الباكستانية، وأسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

جاء ذلك خلال برقية عزاء بعث بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى الرئيس الباكستاني عارف علوي، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس الباكستاني.

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