إحباط تهريب 2 مليون عبوة أدوية مدعمة داخل حاوية بميناء الإسكندرية.. فيديو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب 2 مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول العربية مشمولها "تجهيزات مطابخ" داخل إحدى الحاويات ، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة محليًا بقصد تصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث الجنائى والجمارك أسفرت جهودها عن ضبط (2,000,000 إثنين مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة والمنتجة محليًا ، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها بدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.