إحباط تهريب 2 مليون عبوة أدوية مدعمة داخل حاوية بميناء الإسكندرية.. فيديو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إحباط محاولة تهريب 2 مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول العربية مشمولها "تجهيزات مطابخ" داخل إحدى الحاويات ، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة محليًا بقصد تصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث الجنائى والجمارك أسفرت جهودها عن ضبط (2,000,000 إثنين مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة والمنتجة محليًا ، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها بدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات الإستيراد والتصدير – كائنة بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول العربية مشمولها "تجهيزات مطابخ" داخل إحدى الحاويات ، وإخفاء كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة محليًا بقصد تصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة من إدارة البحث الجنائى والجمارك أسفرت جهودها عن ضبط (2,000,000 إثنين مليون عبوة أدوية بشرية مدعمة والمنتجة محليًا ، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها بدون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.