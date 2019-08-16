ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبأ بعضها بملابسه الداخلية.. إحباط تهريب كمية من المخدرات مع راكب برازيلي في مطار القاهرة

الجمعة 16/أغسطس/2019 - 11:42 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي و محمد يحيى
أحبط رجال الجمارك، بالإدارة الرابعة، في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة طارق محمد، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة، الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه بناء على إخبارية مقدمة من مباحث مكافحة المخدرات بالمطار بورود معلومات بمحاولة الراكب البرازيلى L . A . D قادم من إيطاليا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما، تهريب مواد مخدرة ممنوعة.

وشكَّل طارق محمد مدير الإدارة، لجنة، لتفتيش حقائب الراكب، وذاتيا، فتبين وجود 5 كروت بداخل كل واحد منها 28 جراما من بذور الماريجوانا داخل أكياس، ولفافة بها أدوات تعاطي، وجهاز خاص بتدخين مادة الماريجوانا المخدرة و 2 خزان شيش إلكترونية بداخلهما مواد مخدرة وزيت مخدر، و12 سيجارة بها حشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته، و5 طوابع مخدرة بملابسه الداخلية، و3 قطع حشيش داخل مطحنة.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للنيابة العامة.
خبأ بعضها بملابسه الداخلية.. إحباط تهريب كمية من المخدرات مع راكب برازيلي في مطار القاهرة
خبأ بعضها بملابسه الداخلية.. إحباط تهريب كمية من المخدرات مع راكب برازيلي في مطار القاهرة
خبأ بعضها بملابسه الداخلية.. إحباط تهريب كمية من المخدرات مع راكب برازيلي في مطار القاهرة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط كمية متنوعة من المخدرات في مطار القاهرة مهربة من أمستردام

ضبط حشيش داخل حقيبة راكب قادم من ميلانو في مطار القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

بـ إطلالة مثيرة للجدل.. نرمين ماهر تثير الجدل بـ كت أسود في حفل زفاف

بن شرقي يسجل الهدف الخامس للزمالك في شباك ديكاداها الصومالي.. فيديو

مات يوم عيد ميلاده.. قصة ممدوح فرج المصارع الذي هزم هركليز وهوجان

المحكمة رفضت طلبا أمريكيا.. ناقلة النفط الإيرانية تغادر ميناء جبل طارق

عمرو دياب يبدأ حفل العلمين الجديدة بـ ميدلي متنوع

بسبب ملابس العيد.. كشف غموض مقتل سيدة بالصالحية

اسعار السجائر اليوم الجمعة فى مصر بعد ارتفاعها.. تعرف عليها

كشفت حقيقة خلافاتهما.. لينا احمد الفيشاوي تحرج والدها على انستجرام

الجدة تحكي.. صدى البلد ينفرد بنشر التفاصيل الكاملة لأزمة احمد الفيشاوي مع ابنته لينا

انتي شبه روبي.. ياسمين عبد العزيز فى صورة جريئة ومثيرة للجدل

بملابس الزفاف.. عروسان داخل محكمة الاقصر والسبب صادم ..صور

الارصاد: غدا سقوط امطار وانخفاض درجات الحرارة فى القاهرة.. وطقس الصعيد نار

احنا رجعنا لوضعنا.. احمد عز يقصف جبهة منافسيه سينمائيا

خناقة في مارينا .. مصيفون يدخلون في مشاجرة عنيفة .. فيديو صادم

مرتضى منصور: خالد بوطيب لا يستخدم السحر مثل وليد أزارو لتسجيل أهداف

تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.. بيراميدز يستنكر تصريحات اتحاد الكرة عن الحكام الأجانب

مفاجأة فى نهاية اليوم الثانى من فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك التكميلية

اخبار الرياضة.. الزمالك يفوز بسباعية.. مفاجآت فى قائمة الاهلى.. وبرشلونة يخسر فى الافتتاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت ومايوهات وفساتين سهرة.. 20 صورة لإطلالة النجمات في عيد الأضحى

طبخات سورية سهلة وسريعة للغداء .. 6 أكلات شهية أغربها فتة البامية والمقلقل

بمجوهرات فخمة وفستان راق.. يارا تتألق فى لبنان