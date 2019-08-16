خبأ بعضها بملابسه الداخلية.. إحباط تهريب كمية من المخدرات مع راكب برازيلي في مطار القاهرة

أحبط رجال الجمارك، بالإدارة الرابعة، في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، برئاسة طارق محمد، محاولة تهريب كمية من المخدرات المتنوعة، الممنوع تعاطيها أو تداولها أو استيرادها أو تصديرها طبقا لقانون مكافحة المخدرات.



وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنه بناء على إخبارية مقدمة من مباحث مكافحة المخدرات بالمطار بورود معلومات بمحاولة الراكب البرازيلى L . A . D قادم من إيطاليا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما، تهريب مواد مخدرة ممنوعة.



وشكَّل طارق محمد مدير الإدارة، لجنة، لتفتيش حقائب الراكب، وذاتيا، فتبين وجود 5 كروت بداخل كل واحد منها 28 جراما من بذور الماريجوانا داخل أكياس، ولفافة بها أدوات تعاطي، وجهاز خاص بتدخين مادة الماريجوانا المخدرة و 2 خزان شيش إلكترونية بداخلهما مواد مخدرة وزيت مخدر، و12 سيجارة بها حشيش مخبأة بين طيات الملابس داخل حقيبته، و5 طوابع مخدرة بملابسه الداخلية، و3 قطع حشيش داخل مطحنة.



وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط وإحالة الراكب للنيابة العامة.

