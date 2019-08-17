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رياضة

رسميا .. بايرن ميونخ يعلن ضم كوتينيو قادما من برشلونة

السبت 17/أغسطس/2019 - 12:52 ص
فيليب كوتينيو
فيليب كوتينيو
عبدالله هشام
أعلن نادي بايرن ميونخ الحصول علي خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو قادما من نادي برشلونة الإسباني لمدة عام على سبيل الإعارة وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن كوتينيو سيسافر الي ميونخ يوم الأحد استكمالا لإجراءات الإنضمام ، كما سيدفع الفريق الألماني راتب للاعب بجانب قيمة الصفقة

جدير بالذكر أن برشلونة ضم البرازيلي فيليب كوتينيو قادما من نادي ليفربول الإنجليزي مقابل 142 مليون جنيه استرليني.

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