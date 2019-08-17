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عدن.. قوات المجلس الانتقالي والحزام الأمني يبدأن بالانسحاب

السبت 17/أغسطس/2019 - 05:21 ص
قوات المجلس الانتقالي
قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
أحمد قاسم
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني بدأ الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة المؤقتة عدن وذلك استجابة لدعم التحالف.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "قيادة القوات المشتركة للتحالف تثمن استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها".

وأضاف البيان: "كما تثمن استجابة الانتقالي في عدن لدعوة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة وبدأها اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف".

وتابع: "وفي هذا السياق تدعو قيادة القوات المشتركة إلى استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سويًا لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وداعش".

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