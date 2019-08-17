يخربيت حلاوتك.. سلاف فواخرجى تظهر بـ ملابس البيت في أحدث صورها

نشرت الفنانة سلاف فواخرجي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت سلاف فواخرجي فى الصورة بملابس البيت ، وتسريحة شعر بسيطة .





ونالت الصورة العديد من التعليقات الايجابية، وعلق عدد من متابعيها، قائلين : "جمالك ، ورده ، يخربيت جمالك " .





فى سياق آخر، تنتظر سلاف فواخرجي عرض مسلسلها «خط ساخن» الذي تم تأجيل عرضه لعدة مرات، وتم الانتهاء من تصويره.





العمل من بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله وتأليف فوزية حسين وإنتاج أحمد الجابري وإخراج حسنى صالح.