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مرأة

في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها

السبت 17/أغسطس/2019 - 03:43 م
فرح زينب عبد الله
فرح زينب عبد الله
آية التيجي
أكملت فرح زينب عبد الله الفنانة التركية عامها الثلاثين، فهي من مواليد 17 أغسطس 1989، وبدأت مشوارها الفني عام 2010.

وشاركت فرح زينب عبد الله في بطولة عدد من المسلسلات منها "على مر الزمان، والسلطانة كوسيم، والتفاح الحامض"، ويرجع تسميتها بهذا الاسم إلى أن والدها كان يرغب في تسميتها باسم فرح، أما والدتها فاختارت لها اسم زينب، وقررا إطلاق الاسمين عليها.

وبتعمد فرح زينب عبد الله على أزياء غريبة رغم رقة ملامحها، فهي تحب ارتداء الملابس التي تعود للعصور القديمة، ويمكن أن يرجع ذلك لتمثيلها في العديد من الأعمال والتي تعود أدوارها إلى فترة السلاطين.

إطلالات فرح زينب عبد الله كان أبرزها ارتداء الفساتين ذات الأكمام الكبيرة، من منطقة الكتف، مع اختيارها الألوان الفاتحة والهادئة اللبني، والأبيض، ولكن أيضا لا يخلو من ازيائها ملك الالوان اللون الاسود.

وبمناسبة عيد ميلاد فرح زينب عبد الله، سوف نقوم بجمع 20 إطلالة تبرز انوثتها، ورقتها، وإليكم الصور من هنا.

فرح زينب عبد الله فرح زينب عبد الله
فرح زينب عبد الله فرح زينب عبد الله
فرح زينب عبد الله فرح زينب عبد الله
فرح زينب عبد الله فرح زينب عبد الله
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها
في عيد ميلادها.. شاهد أبرز 20 إطلالة لـ فرح زينب عبد الله تبرز أنوثتها

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