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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ملامح الأدوار الإقصائية تتشكل.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 بالمونديال

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا
منتصر الرفاعي

بدأت ملامح الأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم 2026 تتضح بصورة متسارعة بعدما نجحت عدة منتخبات في حسم تأهلها مبكرا إلى دور الـ32 مستفيدة من نتائج الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات في البطولة المقامة حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وحتى الآن، ضمنت ستة منتخبات العبور رسميا إلى الدور المقبل وهي المكسيك والولايات المتحدة وألمانيا والأرجنتين وفرنسا والنرويج لتصبح أول المنتخبات التي تحجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية قبل إسدال الستار على منافسات دور المجموعات.

فرنسا تحسم التأهل بثلاثية في شباك العراق

كان المنتخب الفرنسي أحدث المنضمين إلى قائمة المتأهلين بعدما حقق فوزا مستحقا على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وفرض "الديوك" سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى ليؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة بقوة على لقب كأس العالم.

مبابي يحتفل بمئويته بإنجاز تاريخي

وخطف كيليان مبابي الأضواء خلال المواجهة التي شهدت خوضه مباراته الدولية رقم 100 بقميص المنتخب الفرنسي.

ونجح نجم ريال مدريد في تسجيل هدفين، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل كما رفع رصيده إلى 16 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم معادلا رقم الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه في المركز الثاني بقائمة الهدافين التاريخيين للمونديال مواصلا مطاردة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر.

هالاند يقود النرويج إلى دور الـ32

وفي المجموعة ذاتها، واصل المنتخب النرويجي كتابة واحدة من أبرز قصص النجاح في البطولة الحالية، بعدما حجز بطاقة التأهل رسميًا عقب فوزه المثير على السنغال بنتيجة 3-2.

ولعب إيرلينج هالاند دور البطولة في الانتصار النرويجي، بعدما سجل هدفين للمباراة الثانية على التوالي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم البطولة.

 إيرلينج هالاند

هالاند يشعل سباق الحذاء الذهبي

ورفع مهاجم مانشستر سيتي رصيده إلى أربعة أهداف خلال أول مباراتين له في كأس العالم ليدخل مبكرا دائرة المنافسة على جائزة هداف البطولة.

كما أصبح هالاند الهداف التاريخي للنرويج في نهائيات كأس العالم، رغم أن مشاركته الحالية تعد الأولى له في المونديال ليواصل كتابة التاريخ بقميص منتخب بلاده.

صراع مشتعل على البطاقات المتبقية

ومع اقتراب نهاية دور المجموعات، تتجه الأنظار إلى المنتخبات التي باتت على أعتاب التأهل، في ظل اشتداد المنافسة على البطاقات المتبقية إلى دور الـ32.

وفي الوقت الذي تستعد فيه المنتخبات الستة المتأهلة لخوض الأدوار الإقصائية تبقى الأنظار موجهة نحو الجولات الحاسمة التي ستحدد هوية بقية المتأهلين في النسخة الأكثر إثارة من كأس العالم.

كأس العالم 2026 كأس العالم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي

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